Audru vald paneb ringraja kinnistu müüki

Kuna Audru ringraja vastu võib olla laiem huvi, otsustas Audru vallavolikogu korraldada enampakkumise mööndusega, et auto24ringil ehk A2 Racing MTÜ-l on ostueesõigus, kuna A2 Racing on teinud hoonestajana kinnistu arendamiseks märkimisväärseid investeeringuid.



Audru valla volikogu esimehe Jaanus Põldmaa sõnutsi tuli müügi mõte vallalt. "Hoonestusõiguse müügiga anname võimaluse sellel piirkonnal areneda. Kuna ühineme nüüd Pärnu linnaga, otsustasime, et hea käik on ala müüa ja raha mujale valla tegemistesse investeerida," selgitas Põldmaa.



Hinna määramisel lähtuti 20 aasta hoonestusõiguse tasust, mis on 13 000 eurot aastas. "Tegemist on enampakkumisega. Kavatseme seda teha kinnisvaraportaalide kaudu, et avalikkus saaks osaleda. Usun, et kujuneb õiglane hind," rääkis Põldmaa.



Põldmaa jutu järgi on vald hinnas kinni, kuna tegemist on hea asukohaga suure maa-alaga. "Lootus ja ootus on 260 000 kätte saada. Saame alati tehingu tühistada, kui soovitud pakkumist ei tule," teatas Põldmaa.



A2 Racing MTÜ juhile Andres Hallile tundub hind krõbe. "Tellisin kinnisvaraeksperdilt kinnistu hindamise ja hind tuli tublisti alla 200 000 euro," põhjendas Hall.



Ettevõtte ostuhuvi tuleneb sellest, et nad ei soovi iga aasta hoonestustasu maksta.



Halli sõnade kohaselt on investeeringuplaanidest veel vara rääkida, kuid kindlasti soovitakse rada arendada ja rajada lisahooneid. "Kogu ringraja senine ehitus on läinud maksma kuus miljonit eurot. Arvan, et see on suur summa."



"Eks näis, mis tulevik too. Oluline on see, et ringraja hoonestusõigus jääb igal juhul kehtima nagu varemgi ja ringraja tegevust sama omaniku käe all ei mõjuta kinnistu müük mitte mingil viisil," vastas Hall.



Möödunud aasta detsembris esitas A2 Racing MTÜ Audru vallavalitsusele taotluse omandada Audru ringraja kinnistu. Praegu on ettevõttel hoonestusõigus 50 aastaks.



Täna arutatakse Audru vallavolikogus Audru ringraja hoonestusõiguse ostuõiguse kehtestamist.