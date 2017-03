Ööl vastu 15. märtsi varastati Metsakülas eramu garaažist ATV. Nii tegid vargad sõiduki omanikule kahju 5828 eurot.

Päev varem avastati, et samas külas on talust varastatud McCullochi ja Husqvarna mootorsaag ja muidki esemeid. Kahju on 471 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuur algatas varguste suhtes kriminaalmenetlused.