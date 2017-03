Paar viimast päeva on avatud Suurejõe pood, mis on tegutsenud paarkümmend aastat. Kaupluseruume rentis OÜ Arkinet, mille juhatuse liige Õie Kirsipuu rääkis, et erapoe sulgemise otsus on seotud senise rentniku kõrvalejäämisega. Täna saab külarahvas veel viimaseid oste teha, homme on uks kinni ja sees inventuur. Hoonesse jääb tegutsema OÜ Arkineti puidutööstus.