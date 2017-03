Saugalased avaldavad peaministri visiidi ajal meelt

“Kui peaminister on kohal ja arutab teemat volikogu liikmetega, siis mõistagi soovime teada, mida tema asjast arvab,” selgitas Tammiste elanik ja üks meeleavalduse korraldajaid Piret Lille.

Kuigi eile arutas volikogu nelja volikogu liikme algatusel külade eraldamise üle, ei usu saugalased, et see tulemusi tooks.

Pärnu Postimees kirjutas, et 20. veebruaril möödus kolm kuud ajast, kui Sauga elanikud esitasid volikogule avalduse külade eraldamiseks valla koosseisust. Kuigi seadus nõuab, et rahvaalgatusi tuleb menetleda volikogus kolme kuu jooksul, on avaldus päevakorrast iga kord maha võetud.

Tammiste elaniku arvates võiks valitsuski peeglisse vaadata, sest haldusreformiga on tekkinud sellelaadsed konfliktid kogu Eestis ja mõne kohase seadusemuudatusega võiks tüli elanike ja volikogu vahel lahendada.

Külade eraldamise menetluse üle on alustanud järelevalvet maavanem Kalev Kaljuste.

Peaminister jõuab Saugasse kell 15, mistõttu kogunevad inimesed meelt avaldama pool tundi enne seda.