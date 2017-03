Inglisekeelsed näidendid Pärnu Vabakoolis

Näitegruppe astus lavale Tammsaare tänava põhikoolist, Kuninga tänava põhikoolist, Pärnu Vabakoolist ja lausa kolm rühma Ülejõe põhikoolist.

Oli meeleolukat draamat ja isegi paar minimuusikali. Noored näitlejad näitasid üles väga head keeleoskust, olgugi, et enamusele on see alles teine aasta inglise keelt õppida. Mitu näitetruppi oli tõsiselt võtnud ka kostüümide, grimmi ja dekoratsioonide ettevalmistust.

Kuna tegemist on küll usinate, kuid üsna algajate keeleõppijatega, pole näidendi esitamine just kõige kergemast killast ülesanne. Hääldused vajavad lihvimist ja sõnavara täiendamist. Lisaks tuleb veel hakkama saada lavanärviga, mis täiskasvanuidki tihti kimbutab.

Pärnu Vabakooli eestvedamisel on traditsiooniks saanud korraldada ülelinnaline inglisekeelsete näidendite päev linna kolmandate klasside õpilastele. / Pärnu vabakool

Õpilastele oli see pärastlõunane kohtumine tore vaheldus tavapärasele õppetööle ning motivaatoriks, et edaspidi veel hoolsamalt võõrkeelt omandada.

Suurepäraseid ruume 3. klasside draamasündmuseks pakkus Pärnu Noorte Vabaajakeskus.