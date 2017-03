Pärnu kolledži e-kursus pälvis kvaliteedimärgi

Kvaliteedimärk kinnitab e-kursuse väga head taset ja tunnustab selle autorit.

Selle kursuse vastutav õppejõud on turismimajanduse lektor Tatjana Koor. Eesmärk on anda õppijale teadmisi turismikoha jätkusuutliku arendamise ja juhtimise kohta, õpetada analüüsima arendus- ja juhtimisprotsesse ja põhimõtteid ning anda õppijale teadmisi sihtkoha arengustrateegia koostamiseks.

HITSA andis tänavu e-kursuse kvaliteedimärke välja 10. korda. See on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peaeesmärk on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-ülikooli või e-kutsekooli kasutavates õppeasutustes.

Kvaliteedimärki saab taotleda nii täiesti veebipõhistele kui e-toega kursustele.

Selle aasta taotlusvooru esitati 46 kursust 13 õppeasutustest. Kvaliteedimärgi vääriliseks hinnati 38 e-kursust.