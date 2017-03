Kontsert viib lapsed muinasjutumaailma

Kontserdil "Rändavad muinasjutud" kõlavad muusikapalad, mis on inspireeritud tuntud muinaslugudest, näiteks Humperdincki "Nõidade lend" ooperist "Hansuke ja Greteke", Nikolai Rimski-Korsakovi süidi "Scheherazade" I osa, Felix Mendelssohn-Bartholdy "Muinasjutt ilusast Melusienest".

Lugude ja muusika kaudu kulgetakse Prantsusmaalt Araabia maadesse meenutama Aladini ja Sindbadi ja jõutakse tänapäeva muinasjutuloominguni nagu "Tähesõdade" ja Harry Potteri lood.

Loo autor ja jutuvestja Kaupo Meiel ütles, et talle tehti ettepanek dirigendi ja muusikajuhi valitud palade aluseks olnud muinasjutte uuemas vormis interpreteerida.

"Tahtsin välja tuua nende lugude algse sõnumi või peidetud mõtte, mõnele jutule aga tegin hoopis teistsuguse lõpu, näiteks Grimmide muinasjutt "Hansuke ja Greteke" lõpeb minul teistmoodi," kommenteeris Meiel. "Muinasjutud arenevad aja jooksul ise, sest see on ühine rahvalooming ja teisalt sünnib ka uusi kunstmuinasjutte. Muinasjutu põhiosaks on seiklused ja võitlus hea ja kurja vahel. "Star Warsis" või Harry Potteris on see kahtlemata olemas."

Kontserdi dirigent ja muusikajuht on Elmo Tiisvald.