Pärnumaa on kõige kitse- ja mesilasterohkem maakond

Pärnumaal peetakse PRIA andmete järgi 875 kitse, Eestis kokku aga 4858 kitse.

Mesilasperesid leidub meie maakonnas 3611 ja mesilaid 248. PRIA registris on kokku

24 637 mesilasperet ja 2474 mesilat.

Veiste arvult asub Pärnu maakond teisel kohal, siit on PRIA registris 25 395 veist, mis moodustab veiste koguarvust veidi üle kümendiku. Kõige rohkem veiseid kasvatatakse Järvamaal.

Sigade arvult on Pärnumaa kaheksandal kohal: registrisse on kantud 11 288 siga. Enim sigu, 80 363, on Viljandi maakonnas. Eestis kokku on PRIA registris 291 006 siga.