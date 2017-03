ADELE SILLAT

Homses “Laulukarusselli” finaalis esitab Adele Sillat sama pala, millega mullu Sügisulu võitis: “Lennates”. Tüdruk tunnistas, et kardab veidi, kuna see on otsesaade ja tuhanded inimesed vaatavad. Kui sassi läheb, pole midagi teha. Sillat on “Laulukarusselli” lõppvõistlusele jõudnud korra varemgi, aga siis publiku lemmikuna.