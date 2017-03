Ministrid protestivale rahvale: Valitsus ei saa praegu sekkuda

Korb selgitas, et ainuke võimalus haldusreformi käigus territooriumi muuta on volikogu sellekohane otsus. Ta möönis, et haldusreformi seaduse loomisel ei osanud seadusandja arvestada olukorraga, et vallavolikogu langetab otsuse, mis pole kooskõlas inimeste tahtega.

Pärast sügisesi valimisi kaotab haldusreformi seadus oma jõu ja valitsusel on jälle õigus protsessi sekkuda. Inimesed saavad siis pöörduda oma sooviga otse valitsuse poole.

“Külade elanike seisukoht on oluline ja need seadusandlikud raamid tekivad Eesti Vabariigi valitsusele pärast 1. jaanuari 2018,” sõnas Ratas.

Ratas lisas, et valitsus kinnitas Sauga, Are ja Tori valla ja Sindi linna liitumise, sest ühteheitmine oli omavalitsuste vabatahtlik otsus. Kui peaministrit kuulanud vallaelanikud hakkasid protestima, et rahvas ei nõustunud volikoguga, selgitas Korb, et inimesed ise valisid endale sellise volikogu.

Korbi jutu järgi leiab kõikjalt Eestist näiteid, kus rahva tahtest on üle sõidetud, vähemalt 22. Kui riigis tekib haldusreformi järel 69 omavalitsust, puudutab probleem pea kolmandikku neist. Seetõttu ei ole probleemi lahendamine kolme lähinädala jooksul tema väitel teoreetiliseltki võimalik. "See on väga oluline küsimus, millega tuleb tegelda kohe pärast seda, kui ühinemisprotsess on läbi ja uued volikogud valitud," seletas Korb.

Sauga valla elanik Margo Põbo nimetas, et pärast ühinemist, kui tekib uus suur omavalitsus, hakkavad Sauga külade olukorda vaagima kolm omavalitsust, millel Saugaga pole mingit pistmist. Peaminister selgitas, et pärast liitumist külade pädevus hoopis suureneb ja lõppotsuse lahku löömise suhtes langetab siis Eesti valitsus.

Korb täiendas, et siis on suhtluspartnerid külad ja valitsus.