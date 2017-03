Salaja riiki toodud kaiman kohanes minizoos hästi

Nüüdseks on kaiman uue koduga kenasti kohanenud. “Arvestades, et ta pääses sellisest akvaariumist, kuhu ta napilt mahtus, oleks ta nagu loodusesse lahti lastud,” lausus Pärnu minizoo juhataja Peeter Põldsam.

Esimesel kahel nädalal oli noort kaimanit näha vaid paar korda, kuna ta on häbelik roomaja. “Nüüd tunneb ta ennast juba mugavalt ja eksponeerib end külalistele,” rääkis Põldsam.

Kaimani vanust ei anna täpselt määrata, kuna toona puudusid tal dokumendid. Põldsami hinnangul on roomaja umbes kaheaastane.

Minizoo kaiman sööb kanasüdameid, kalu ja hiiri. “Ta ei söö iga päev, vaid umbes korra nädalas. Aga kui juba toidu kallale asub, vitsutab suure portsu korraga: umbes viis kanasüdant. Vahel ampsab mõne uimasema kala, kes ta lõugade ette pikalt ujuma jääb,” selgitas Põldsam.

Ajast, kui kaiman Pärnu toodi, on roomaja kasvanud umbes kümme sentimeetrit ja on praegu 80 sentimeetrit pikk. “Allameetrimeheks ta ei jää. Kaimanid võivad kasvada kolme meetri pikkuseks, aga meie oma kasvab arvatavasti kahemeetriseks,” teatas minizoo omanik.

Pilt on tehtud mullu oktoobris / Ardi Truija

Minizoo kavatseb roomajat külastajate rõõmuks elupäevade lõpuni kostil hoida ega kavatse teda kuhugi saata. “Kus tal ikka minna on,” naljatas Põldsam.

Põldsam kinnitas, et looma dokumendid on nüüd korras: keskkonnainspektsioon on kaimani lepinguliselt Pärnu minizoo hoolde määranud.

Lugu, kuidas roomaja suvepealinna jõudis, on Põldsami sõnutsi taas näide inimeste lollusest. Täpselt samamoodi läks krokodilliga, kes oli riigis ebaseaduslikult ja konfiskeeriti eelmistelt omanikelt.

“Kaimaneid on täiesti vabalt võimalik osta. Kõnealune isend on tulnud väljastpoolt Euroopa Liitu, arvatavasti Venemaalt, kuna tal ei olnud pabereid, mida sellisete roomajate puhul on vaja.”

Ainult nime kaimanil veel pole. “Varsti tuleb talle mõnest Ladina-Ameerika seebikast nimi otsida, sest seal asub ta päriskodu,” tõdes Põldsam.