Tagaajamine Pärnus: joobes juht proovis politsei eest põgeneda

Purjus autojuht üritas Pärnus Tallinna maanteel politsei eest põgeneda, kuid tegi avarii ja osutas politseile vastupanu. / Sten Herne

Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesmendi teatel andis politsei eile kell 21.53 Tallinna maanteel sõiduauto Audi juhile peatumismärguande. Politseid oli teavitatud, et selle auto juht võib olla joobes.

Audi juht ei peatunud, vaid proovis politsei eest ära sõita. Põgeneja teekond lõppes McDonald´si juures, kus ta kaotas sõiduki üle kontrolli ja paiskus vastu ohutussaart.

Purjus autojuht üritas Pärnus Tallinna maanteel politsei eest põgeneda, kuid tegi avarii ja osutas politseile vastupanu. / Sten Herne

Kinnipidamisel osutas mees vastupanu, mistõttu tuli politseil kasutada tema rahustamiseks käeraudu. Seejärel tuvastasid nad 30aastasel mehel joobe, mis andis alust algatada kriminaalmenetlus. Peale selle polnud mehel juhtimisõigust.

Lääne prefektuuri pressiesindaja ütlust mööda on kinnipeetu sama rikkumisega varemgi politsei huviorbiiti sattunud.

Purjus autojuht üritas Pärnus Tallinna maanteel politsei eest põgeneda, kuid tegi avarii ja osutas politseile vastupanu. / Sten Herne

Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juhi Sander Peremehe sõnutsi peab rikkumiselt tabatud sõidukijuhil olema julgust seista silmitsi tagajärgedega ja tarkust ohtlik tegevus lõpetada. "Nähes, et politsei on andnud peatumismärguande, peab musta südametunnistusega juhilgi jätkuma mõistust ohtu mitte suurendada," lausus Peremees. "Märguande ignoreerimine on selge märk, et juht ei vastuta oma tegude eest."

Halvemgi oli Peremehe hinnangul see, et nimetatud autojuht ei mõistnud oma tegevuse ohtlikkust kaasliiklejatele ja iseendale.