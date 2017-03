Üks niisugune ala, kust võib saada iga linnalane omale sissetulekut ja kuhu võib peaasjalikult perekonna oma liigete tööjõudu väga tulutoovalt ametisse rakendada, on linnukasvatus. Kui kanakasvataja peaks ostma kõik kana toiduks tarvisminevad toiduained, ka siis tuleb kana muna maksma kõigest 3–4 mk ja see on ikka odavam kui turult ostes ja peale selle teate, et teil on alati kindlasti värsked munad.