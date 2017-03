Valitsus on teinud otsuse, et pärast 2026. aastatki peab pensioniiga kasvama, et edaspidi saaksid vanaduspensionärid samasugust pensioni kui praegu. Pensioniiga tõstmata kukuks mõnekümne aasta pärast pension 280 euroni, mistõttu on pensioniea tõstmine vältimatu.