Kui peaminister Jüri Ratas ütles laupäeval enne Sauga vallavolikoguga kohtumist protestivatele elanikele, et inimeste arvamus loeb ja volikogul on 15. aprillini aega teha otsus Tori vallaga liitumise vastu olevate külade suhtes, oli pärast nõupidamist ministri põhisõnum see, et enne sügisesi valimisi ei saa valitsus vastu tulla rahva soovile liituda hoopis Pärnuga.