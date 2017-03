Ristluslaev toob Pärnusse eksootilise lipu

"See, et laevad sõidavad Läänemerel eksootiliste kaugete maade lipu all, on merenduses tavaline," nentis AS Pärnu Sadama nõukogu liige Kaspar Kokk.

Pärnut esimese ristluslaevana väisav Serenissima on ehitatud 1960. aastal ja kandnud varem Harald Jarli ja Andrea nime.

2012. aastal läbis alus põhjaliku uuenduskuuri. Laev on 87,5 meetrit pikk, sellel on viis tekki ja üle poolesaja eri luksusklassi kajuti veidi üle 100 reisijale.

Serenissimat reklaamitakse ristluslaevana, mis pakub reisijaile "privaatsust endisaegsetest meresõidukogemustest inspireeritud keskkonnas".

Enne Läänemerd on laev kündnud Põhja- ja Vahemerd ja külastanud isegi Antarktika veevälju. Pärnu pole Serenissimale esimene Eesti visiit. Varem on laev sildunud Saaremaal ja Tallinnas.

Pärnus peatub Serenissima 17. juulil kavakohaselt kella kaheksast hommikul kuueni õhtul.