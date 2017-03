Korvpallurid proovisid MMAd

Nii proovisid korvpallurid MMA-treeneri Henri Hiiemäe juhendamisel kätt ja jalga Zero Contacti trennis.

Teistest mõnevõrra söakamana paistis silma korvpalliväljakulgi kõva võitlejana tuntud Rannar Raap. "Polnud seal midagi erilist, mingit kontakti ju polnud," lükkas Raap väite ümber.

See ei tähenda, et tagamängija soovinuks mõnele tiimikaaslasele vastu vahtimist anda. "Ei-ei," kummutas Raap niisuguse ettevõtmise võimalikkuse otsusekindlalt. "Niigi on pool satsist vigased, aitab küll."

Hiiemäel jätkus pärast trenni meestele ainult kiidusõnu. Korvpallurite tublidus ei tulnud talle üllatusena, kuna sportlastega ongi tema ütlust mööda lihtsam.

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula kinkis pärast trenni Hiiemäele mängijate autogrammidega palli.

MMA Zero Contact on võitluskunstide baasil üldkehaline treening, kus ei lööda kedagi. Siiski saab seda harrastades õppida MMAd kui võitluskunsti. Mõistagi kaasneb suur füüsiline koormus.