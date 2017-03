Jüri Ratas, Kadri Simson: Keskerakonna 100 päeva valitsuses

Erinevalt Eesti eelmistest valitsusjuhtidest on Jüri Ratas võtnud põhjalikult ette oma valitsuse esimese 100 päeva töö tutvustamise. Varasemaid peaministreid omamoodi aruandmiskoosolekutel maakondades ei näinudki. Ratasel on põhjust isegi nädalavahetusi ohvriks tuua: on kohalike valimiste aasta ja Keskerakond ligemale kümne aasta tagant taas valitsusvastutuse kandja. Pärnus käis Ratas koos majandus- ja taristuministri Kadri Simsoniga, kes sügisestel valimistel on lubanud heita kinda Toomas Kivimägile.