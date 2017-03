Rebeka sai tänu headele inimestele insuliinipumba

Rebeka isa Viljar tunnistas, et uus insuliinipump laseb perel öösel rahulikumalt magada.

Heade inimeste abiga tütar Rebekale sensoriga insuliinipumba saanud Viljar on kindel, et see muudab pere elus palju. “Saame nüüd öösiti rahulikult magada,” kinnitas ta.