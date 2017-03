Epp Klooster pälvis elutöö tegija aunimetuse

Klooster oli kiitusest liigutatud. "Tunnustust pole kunagi palju, eriti sotsiaaltöös," märkis ta.

Klooster tõi esile meeliülendavat meeleolu tunnustusüritusel ja südant soojendavaid sõnu, mida tema kohta enne tiitli üleandmist laval lausuti. "Vale polnud miski, aga imelik oli kuulata," ütles ta.

Karjäärile tagasi vaadates meenus Kloostrile kõigepealt töötamine 1992. aastal loodud Pärnumaa sotsiaalabi osakonna eesotsas ja sealse süsteemi väljaarendamine. "Aga mitte ainult mina," lisas Klooster. Ta rõhutas, et valdkond, mida varem polnudki, töötati välja ühiselt.

Veel tõi Klooster esile sotsiaaltöö korralduse eriala alguse 1998. aastal Tartu ülikooli Pärnu kolledžis. Klooster kuulus selle eriala loomise algatusrühma ja õpetab seal tudengeid siiani.

"Julgen öelda, et sealne sotsiaaltöö haridus, mis on seotud mitme majanduse erialaga, on väga hea," märkis elutöö tegija aunimetuse pälvinu. "Hea, et see siiani püsib."

Klooster avaldas lootust, et praeguste reformide tuules väärtustatakse edaspidigi neid, kes on siiani sotsiaaltöösse panustanud, ja et neil jätkuks edaspidigi tööd.

Silmapaistva töö eest sai tänukirja Paikuse valla sotsiaaltöö spetsialist Eha Säde, parima praktikajuhendaja tunnustuse pälvis Pärnu eakate avahoolduskeskuse juhataja Heli Kallasmaa.

ESTA tunnustas Eesti parimaid sotsiaalala töötajaid rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva raames Tartu ülikooli Narva kolledžis.

Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva avas ESTA eesistuja Eike Käsi. Sotsiaaltöötajaid tervitasid Rait Kuuse sotsiaalministeeriumist, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ja Narva linnapea Tarmo Tammiste.