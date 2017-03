Rahvusvaheline projekt toob ettevõtlikud noored Pärnumaale

Projekt viiakse ellu mitteformaalse õppe meetoditega: peamised on diskussioonid, grupi- ja meeskonnatöö, ekskursioonid ja õppevisiidid, mängud, töötubades osalemine, kogemuste jagamine ja rollimängud. Noortevahetuse päevad on organiseeritud nii, et praktiline osa järgneb teoreetilisele – oluline on, et osalejad saaksid kohe rakendada õpitut, et uus teadmine kinnistuks.

Külalistele tutvustatakse esimesel päeval Tallinna Mektory keskust, kus osaletakse 3D-modelleerimise töötoas ja tutvutakse pealinnaga orienteerumismängu kaudu. Edasi sõidetakse Pärnumaale Jõulumäe tervisekeskusesse, kus veedetakse töised päevad ärimudeleid genereerides, kavas on 3D-õpituba oma meeskonna prototüübi tootmiseks, enda äriideede esitlus ja lõppvõistlus. Veel tutvustatakse eri riikide ettevõtluse toetusmeetmeid ja aega jääb mitmekülgseks vaba aja veetmisekski. Projektikohtumine lõpeb reisiga Tartusse.

Projektis osaleb neli organisatsiooni: vastuvõtjana Koidula gümnaasium oma ettevõtlussuuna õpilastega, saatvad ühendused on Asociatia Radu Greceanu Rumeeniast, Breidholt College Islandilt ja Mazsalacas vidusskola Lätist. Kokku võtab ettevõtmisest osa 33 noort ja viis grupijuhti neljast riigist.

Projekt saab teoks Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ toel.