Valgeranna golfiklubi alustab järgmisel kuul võistlushooaega

Väljak avatakse reedel, 24. märtsil. Kokku on kalendris 17 suuremat võistlust.

Klubi juhataja Vahur Tamm märkis, et mullu lõid kõik tähtsamad võistlused osalejarekordeid. "2016. aasta oli murranguline: meile tuli juurde kolm uut kommertsvõistlust ja kõik müüdi välja."

Tamm kinnitas, et Pärnu Bay Golf Linksi väljak pole konkurent, vaid hea koostööpartner. "Golfi omapära on see, et võõrsilt tulijad tahavad enamasti mängida mitmel väljakul. Pärnus see võimalus avaneb."

Hooaja ametlik lõpuüritus on kavandatud 28. oktoobrile, kuid tavaliselt saab golfimurule minna jõuludeni.