DigiTee läbiviijad hakkavad koostama ehitusjärjekorda

Piirkondades, kus elekter tuleb majja õhukaablit mööda, kasutatakse võrgu rajamiseks elektriposte.

Esimesed kaablid peaksid jõudma majadesse järgmisel aastal, kogu võrk peaks valmima ülejärgmiseks aastaks.

Eestvedajate teatel hakkavad nad peagi koostama ehitusjärjekorda. Piirkondades, kus ehitus hakkab järgmisel aastal, võetakse elanikega ühendust eeloleval suvel, misjärel lepitakse kokku täpsed tingimused.

DigiTee võrku hakkab rajama ja hiljem haldama juunis pärast Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu istungit loodav võrguettevõte, mis saab kuuluma omavalitsustele.

Valguskaablite võrk Kihnu näitel. / Digitee

31. jaanuaril lõppenud rahvaküsitlusel andis DigiTee projekti eestvedajatele ülikiire interneti soovist teada 6714 majapidamist.

Projektijuht Valdor Telve märkis tookord, et selgelt üle poole maapiirkondade majadest, kus inimesed elavad aasta läbi, tahtsid ühendust. Et kortermajades ja enamikus majapidamistes elab mitu inimest, tõi ta esile, et ülikiirest internetist on huvitatud üsna suur osa pärnumaalastest.

Projekti korraldajad on pannud paika, et võrguga liitumine ei lähe inimesele maksma üle 300 euro.

Ülikiire interneti kiirus on vähemalt 100 megabitti sekundis. Selle olemasolul saaksid kaugemate maapiirkondade elanikudki vaevata näiteks mahukaid faile alla laadida ja veebimänge mängida, kaugtööd teha ja viperusteta skaipida.

DigiTee projekti käigus viiakse ülikiire internet majapidamistesse Eesti lairiba arenduse sihtasutuse (ELASA) väljaehitatavast valguskaablite põhivõrgust.

Projekti, kus osalevad kõik Pärnumaa omavalitsused ning Hanila ja Lihula vald Läänemaalt, algatasid Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus (PEAK), Pärnu maavalitsus ja Pärnumaa omavalitsuste liit (POL).