Tänase lehe intervjuust Pärnu vandeadvokaadi Rünno Roosmaaga leiab palju viiteid meie elu painavatele sotsiaalprobleemidele. Kümneid aastaid advokaaditööd ja kurja teinud inimeste kaitsmist on teda pannud mõistma, et Eesti peredes ei ole asjad korras, ja alkoholi liigtarvitamine, mis kestab vahel aastaid, on meie ühiskonnas ränkade tagajärgedega probleem.