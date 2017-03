Märtsiküüditamise aastapäeval süüdatakse Pärnus platsitäis küünlaid

Mälestusüritused on pühendatud tuhandetele küüditamisohvritele, kes kannatasid okupatsioonivõimude inimsusvastaste kuritegude ja terrori all. Küüditamise aastapäeval seistakse selle eest, et midagi niisugust kunagi ei korduks.

Leinapargis süütavad 68 mälestusküünalt küüditamisohvrid ja Pärnumaa ülekohtuselt represseeritute ühendus Pärnu Memento liikmed. Leinavalves seisavad Pärnumaa skautide ja gaidide maleva noored Eesti lipu seltsi lippudega. Pärnumaa Kaitseliidu maleva võitlejad on mälestuskivi juures auvalves.

Ürituse juhatab sisse Isabell Maripuu. Mälestusüritusel osaleb Eesti Apostliku Õigeusu kiriku preester Agaton Paalberg. Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, Pärnu abilinnapea Meelis Kukk, Pärnumaa omavalitsuste liidu esimees Lauri Luur ja Pärnu Memento esindajad asetavad kimbud küüditamises kannatanute mälestuskivile. Meenutatakse 68 aasta tagust ajaloosündmust ja elu Siberis. Mälestusüritusel esineb lauluselts Mõnusalt Tiina Lauri juhendamisel.

Mälestustseremoonia korraldab Pärnu Memento. Õhtune üritus Rüütli platsil toimub abilinnapea Meelis Kuke eestvedamisel.

Küüditamise mälestuspäeval heisatakse riigilipp leinalipuna.

Märtsiküüditamine oli Eestis 25.–29. märtsini 1949 Nõukogude võimude korraldatud küüditamisoperatsioon, mille käigus viidi Eestist Siberisse üle 20 000 inimese.