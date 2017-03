Liiklusõnnetuste arv Pärnumaal on viimastel aastatel kasvanud

"Liikluse suurim probleem on ennekõike hoolimatus iseenda ja kaasliiklejate osas. Paljud liiklejad on rahulolematud, et teised sõidukijuhid rikuvad liiklusreegleid, kuid enda vigadele ei pöörata tähelepanu. Me ei saa vastutada teiste eest, kuid meil on võimalus võtta see vastutus enda ja oma lähedaste ees," ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

"Sellel aastal on politsei prioriteedid liikluses ennekõike joobes juhid, turvavarustuse kasutamine ning järjest enam pööratakse tähelepanu sõidukijuhi kõrvalistele tegevustele. Lisaks jätkab politsei kergliiklejate kontrollimisega," lisas Loigo.

Turvavarustuse rikkumised on vähenenud ligi veerandi võrra, sealjuures lapse ohutuse nõuete rikkumised 7% võrra. Jätkuvalt ei saa rikkumiste põhjal öelda, et olukord oleks paranenud. Maakonna lõikes on vähenenud rikkumised kõige rohkem Valga maakonnas ja kõige rohkem suurenenud Rapla maakonnas võrreldes 2015. aastaga. Neljas suurimas linnas avastati vastavaid rikkumisi enim Tallinnas (1 444), Tartus (599), Pärnus (174) ja Narvas (171), sealjuures Narvas vähenesid rikkumised kõige rohkem. Hukkunutest ei kasutanud turvavööd 19 isikut, keda on 5 võrra rohkem kui 2015. aastal. Keskmine rahatrahv turvavarustuse kinnitamata jätmise eest oli 75 eurot ja lapse ohutuse nõuete rikkumise eest 125 eurot.

Selle aasta veebruaris võttis valitsus vastu uue liiklusohutusprogrammi, mille lõppeesmärgiks on säästa aastatel 2016-2025 vähemalt 254 inimelu ja vältida raskete vigastuste teket vähemalt 950 inimesele. Erinevalt senisest traditsioonilisest liiklusohutuse käsitlusest, kus peamine vastutus liiklusohtude vältimises oli rõhutatult eeskätt juhil, näeb uus programm ette ülesanded igale osapoolele liikluses.