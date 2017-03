Pärnu töömessil tuleb pakkumisele umbkaudu 700 töökohta

Töömessi külastajad saavad tutvuda 40 ettevõtte ja nende värbamistingimustega, osaleda töötubades, külastada karjäärituba ja kohtuda silmast silma tööandjatega. Vabu ametikohti on messil ligikaudu 700, teiste seas neiltki tööandjailt, kes messil osaleda ei saa, kuid tööd pakuvad.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnutsi on seekordne mess eriline sellepoolest, et neljandik tööandjatest on messil esimest korda ja esindatud on hästi erinevad valdkonnad.

„Messi külastajatel on sel aastal väga mitmekülgsed võimalused endale meelepärane töö leida. Messi suuremad värbajad on Metsä Wood, mis loob umbes 200 töökohta puidusektoris, samuti bussiettevõte Sebe, mis võtab Pärnumaale tööle üle 60 töötaja, ja Norra lennufirma OSM Naviation, mis värbab kuni 50 lennukisalongitöötajat. Kohal on EURESe nõustajad Eestist, Lätist, Bulgaariast ja Rootsist. Uuenduslik on seegi, et samal ajal toimub kontserdimajas noorte infomess Suunaja,“ kõneles Mets.

„Peale töökohtade pakub 13 eri sektori ettevõtet praktikapaiku. Näiteks on Solve et Coagula OÜ-l praktikakohti tegevusjuhendajatele ja sotsiaalvaldkonna tudengitele, keda huvitab vähenenud töövõimega inimestega tegelemine. Seitse ettevõtet pakuvad tööd alla 18aastastele noortele. Kindlasti tasub kohale tulla ja oma võimalusi uurida,“ kinnitas Mets.

Messil on töötukassa ja tööandjate kõrval esindatud sotsiaalkindlustusamet ja Pärnumaa puuetega inimeste koda, millelt kahanenud töövõimega inimesed saavad teavet küsida.