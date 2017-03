Prokurör küsis Pootsi kiremõrvas süüdistatavale naisele pikka vangistust

Natalja väitis, et viskas noa õue ja et kindlasti polnud see sama terariist, mis leiti hiljem verisena ohvri kõrvalt. Ta on käinud kaitsjaga korduvalt seda sündmuspaigalt otsimas, kuid tulutult.

Saatusliku joomingu ajal ainsa kaine inimesena Pargi talus olnud Oliver rääkis kohtus sama, mida mullu suvel Pärnu Postimehelegi. Pildituks joonud sõbraga teises toas olnud Oliveri sõnutsi kostis köögist naiste kõva karjumist.

Andersoni küsimusele, mis tundus olevat tüli põhjus, vastas Oliver: "Isiklikud probleemid. Kes keda on petnud ja nii edasi."

Et koduköögis istuvat naist on pussitatud, ei osanud Oliver arvata. "Tundus, et ta magab toolil, pea poolpõigiti laua peal," ütles ta.

Siis palus Toomas, et Oliver sõidutaks ta koju Selistesse. Maantee äärest võtsid nad peale hääletava Natalja, kes oli paljajalu õue jooksnud.

Prokurör leidis, et puuduvad jalanõud näitavad, et Natalja üritas kiiruga põgeneda, mis omakorda tõestab, et ta sai oma teo tagajärgedest aru.

Kui Oliver Pargi tallu naases, "magas" sõbranna endiselt lamamistoolil. Ainukese vahega, et selleks ajaks olid naise kehal sinakad laigud. Kuna Oliverile tundus, et naine ei hinga, võttis ta kõne numbril 112.

Advokaat: see pole õige nuga!

Surnu kõhus olevat haava meedikud ega politseinikud kohe ei märganud. "Meie pidasime seda algul topiks, kuid tegelikult oli see kleit, mis oli tõmmatud kõhu ette," lausus tookord tööl olnud valveuurija Riho Karotamm. "See oli määrdunud ja tume, mistõttu me esialgu (haava, toim) ei märganud. Valguski mängis rolli."

Anderson lausus juba avaistungil, et kuigi Natalja pole kordagi oma süüd tunnistanud, pole tõendite järgi saanud keegi teine tapmist toime panna. "Kui ta ei tunnista, ei tähenda, et ta pole tegu toime pannud," sõnas prokurör.

Kaitsja Rünno Roosmaa ütles, et tema ei näe ühtegi tõendit. "Prokuröri väide, et keegi teine ei saanud tegu toime panna, pole uurimisobjektiks," lausus Roosmaa. "Uurimisobjektiks on, kas Natalja on teo toime pannud."

Kohtunik Anu Tammeniidu küsimusele, kas kaitsja on nõus tapetu lähedaste esitatud tsiviilhagiga, vastas Roosmaa kindlalt: "Kui ma leian, et süüdistatav pole tegu toime pannud, siis pole."

Andersonil üht-teist kohtule esitada siiski oli. Näiteks andis ta üle fotod sündmuspaigalt leitud musta plastikust peaga 20 sentimeetri pikkusest kööginoast, millelt leiti ohvri verd.

"Mis värvi?" päris Roosmaa täpsustust, pilk pingsalt toimikus.

"Musta peaga," lausus Anderson.

"Mina näen, et on sinise peaga."

"Siis on sinise peaga," andis prokurör järele.

Roosmaa väitis täna, et õiget tapmiseks kasutatud relva pole leitud. “DNA-ekspertiisi kohaselt kasutasid väidetavat relva paljud inimesed,” ütles ta. “Mina leian, et seda 20sentimeetrise teraga nuga ei kasutatud tapmiseks.”

Roosmaa lisas, et haava laius oli kolm sentimeetrit, kuid väidetavalt tapmiseks kasutatud noa tera oli vaid kaks sentimeetrit lai.