Lihula noormuusikud andsid Klassikaraadio otse-eetris kontserdi

Kolmveerand tundi kestnud saates kõlas kümme muusikapala. Kitarriansamblis astusid üles Irja Hargi õpilased Marten Põld, Karl Murumets, Timmo Kaasik, Kevin Leemets ja Karl-Endrik Elmers. Klaverit mängisid Merje Vahula õpilane Triinu Pikkmets ja Anu Kurmi õpilane Lii Urb. Mati Põdra õpilastest esinesid tromboonimängija Silver Nikkel, trompetist Tõnis Lepp, Samuel Kastepõld metsasarvel ja Ralf Pindis ksülofonil. Gunnar Grenčteini hoolealustest esines viiuliduo Kristiina Johanson ja Laura Ulm. Klarnetiansamblis astusid lavale Hanna Malk ja Svea Stahlman (õpetaja Taavi Reimets). Akordionimängu oskusi näitas Helgi Vellemäe õpilane Tuuli Pikkmets.

Lihula muusikakooli puhk- ja löökpillide ja akordioniõpetaja Mati Põdra ütles, et Lihula lapsed varem pole radiosaates otse-eetris esinenud, kuid kellelgi käsi värisema ei hakanud. "Mõnikord, kui kontsert on olnud kultuurimaja suurel laval, on mikrofon siiski ette pandud. Natuke ärevust ikka oli, aga lugesin sõnad peale: unustage mikrofonide olemasolu sootuks," rääkis ta.

Põdra sõnutsi oli raadios mängida lastele põnev. "Õpilased said uusi kogemusi: otsesaatel ja mikrofonidesse mängimisel on oma spetsiifilised nõudmised, kooliseinte vahel on neid raske saavutada," tõdes ta.

Samuel Kastepõld rääkis intervjuus, et metsasarv on raske pill. / Klassikaraadio

Raadios esinemine on Põdra jutu järgi nagu legaalne doping. "Igasugune tegevus väljaspool klassiruumi ergutab, stimuleerib ja motiveerib. Mõnele minu puhkpilliõpilasele oli see võimalus enne laupäevast üleriigilise konkursi finaali asju lugu sisse mängida ja profitaseme salvestust kuulates avastada, mida annaks veel ära teha," märkis õpetaja.