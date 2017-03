Soomlased tulid Pärnu töömessile tööjõudu värbama

Ettevõtte Vaissi OY tegevjuhi Maria Hanho sõnutsi soovitas neil ise kohapeale tulla Soome töötukassa. "Otsustasime tulla, sest alati on parem inimesega kohtuda, kui telefoni või e-posti kaudu suhelda. Saab rääkida, millist tööd pakume ja ühtlasi inimesega tuttavaks," põhjendas ta.

Hanho ütluse järgi messil kellegagi töölepingut sõlmida polnudki plaanis, aga mõni on nende vastu juba huvi tundnud. Kokku loodetakse värvata kuni kaheksa töötajat pereettevõtte Kesk-Soome kapsarullitehasesse.

Ettevõttel on olnud Eesti töötajaid, kellest hulk on Pärnust. Sel põhjusel siia tuldigi.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets sõnas, et mullugi otsis üks Soome ettevõte sinna teenindajaid. Metsa andmetel kuulub töötukassa EURESe võrgustikku ja selle kaudu antakse töömessidest teada muude riikide töötukassadelegi.

Metsa sõnutsi selles midagi erilist ei ole, et naaberriigi ettevõtted tulevad siia töötajaid otsima, ometi näitab see tihenevat ettevõtetevahelist konkurentsi töötajate leidmisel. Ta lausus, et ega töötajaid leida väga lihtne ülesanne ole, eriti kui arvestada, et tööpakkumisi on messil 700 ringis ja töötuna on arvel 2200 inimest.

Rebimine läheb tihedaks suvel, kui otsitakse hooajatöötajaid.