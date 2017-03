Pärnu pole provints, vaid paljudele ihaldatud paik, kus elada-olla. Meid on õnnistatud enneolematult mitmekülgse ja atraktiivse looduskeskkonnaga. Meie inimesedki on läbi aastate elukeskkonda palju panustanud. Meil on väga vilgas ja mitmekesine kultuurielu. Siia tahetakse tulla.