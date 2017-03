Puuginakkust on avastatud talvelgi

Entsefaliidijuhtumeid tänavu tuvastatud ei ole. Puugihaigust diagnoositakse üsna sageli talvelgi, sest inimesed on alles siis kaebustega arsti poole pöördunud.

Puukborrelioosi peiteperiood varieerub ja seetõttu on diagnostika väga keeruline. Borrelioos võib inimesel korduvalt välja lüüa. Borrelioosi vastu pole võimalik vaktsineerida.

Puukentsefaliidi lühem peiteperiood ja haiguse selgemad piirid muudavad diagnostika võrreldes borrelioosiga lihtsamaks. Samas just sellesse haigusesse nakatunud vajavad enamasti haiglaravi ja üks protsent põdejatest sureb. Entsefaliidi vastu on võimalik vaktsineerida.

Terviseameti andmetel on sobivaim aeg vaktsineerimiseks aprill, sest siis jõuab immuunsus seene- ja marjahooajaks välja kujuneda. Samas on võimalik nakkus saada kasvõi oma aiast. Puuk muutub aktiivseks kui maapinna temperatuur on 5-7 plusskraadi.

Täielik vaktsineerimine koosneb kolmest süstist. Kaks esimest tehakse 1–3-kuulise vaheajaga ja kolmas kuni aasta hiljem. Pärast kahte süsti on immuunsus hea, kuid kestab ainult ühe hooaja. Kolmas süst pikendab immuunsust. Iga kolme aasta tagant on aga taas vaja üht kordussüsti.

Möödunud aastal oli Pärnumaal puukentsefaliiti nakatumine 100 000 elaniku kohta keskmisest ligi kolm korda kõrgem ja borrelioosi juhtude arv kaks korda üle keskmise. Borrelioosi nakatumisi oli 171 ja entsefaliidijuhtumeid 14.

Kogu Eestit peetakse nii puukborrelioosi kui -entsefaliidi leviku maaks ja siin on palju nakkusohtlikke puuke.