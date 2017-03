Chaplini keskusele anti armuaega selle aasta sügiseni

“Et seal saaks hakata tegutsema näiteks kunstikool, läheks maja koos ostusummaga maksma jämedalt kolm miljonit eurot,” põhjendas Kõiv. “Linnaeelarve praegu sellist investeeringut kahjuks ei kannata.”

Hoones veerandsada aastat tegutsenud uue kunsti muuseumi juhi Soosaare hinnangul saaks läbi hoopis vähemaga.

“Selle maja ost ja kordategemine läheks eksperthinnangu kohaselt maksma 1,8–2 miljonit,” sõnas Soosaar ja ohkas. “Ma ei viitsi enam rääkidagi, kui palju ja kes kuhugi raha paneb või ei pane.”

Mullu 11. oktoobril tutvustas Soosaar kultuuriministeeriumis ideed, mida linn ja riik võiksid vana parteimajaga ette võtta: loomeliitude loomekodu!

“Kultuuriministeeriumis suhtuti mõttesse positiivselt, aga Pärnu linnavalitsusega ma ametlikult sel teemal veel rääkinud ei ole,” lausus Soosaar, kes saatis kõikidele Eesti kutselistele ja harrastuslikele loomeliitudele küsitluse, millised võiksid olla Eesti esimese loomekodu funktsioonid.

“Maja büroo-ossa saaks sisse seada 40 numbrituba, ehitada maalimisruumi, harjutustoad muusikutele, tantsuharjutusruumi,” iseloomustas Soosaar kavandatavat maja.

Küsitlusele on vastanud juba ligemale 400 inimest eri loomeliitudest, sealhulgas Soome omadest.

Teeneka filmimehe arvates tuleks loomeliitude maja küsimus püstitada rahast lähtumise asemel põhimõtteliselt: kas linn on huvitatud, et Pärnut külastaksid haritud loomeinimesed Eestist ja Soomest?

“Kas linnas tahetakse seda või ei, on küsimus, millele on vaja vastata,” rõhutas Soosaar, kes on öelnud, et hea asja sünniks läheb kõigepealt tarvis inimesi ja ideid, alles siis raha, mitte vastupidi.

Linnavalitsuse avalike suhete juht kinnitas, et linn hindab Soosaare tegevust kõrgelt ja muuseum ja filmifestival peavad Pärnusse jääma, “kuna need on ühed Pärnu märkidest”.

Mis puutub uue kunsti muuseumi Esplanaadi tänavalt mujale kolimisse, siis linna pakutud ruumid Vee tänaval omaaegses Vikerkaare kohvikus Soosaare hinnangul muuseumile ei sobi. “Tegu on äripinnaga, muuseum vajab peale eksponeerimisruumi kunstikogu hoidlaid, milleks pakutud pind kindlasti ei kõlba,” selgitas ta.

Kuna aga linn on pannud õla alla Pärnus Läänemere maade kunstisadama rajamisele, näeb linn ühe võimalusena, et muuseum kolib selle peamajja. Hoone loodetakse valmis saada tuleval aastal, hiljemalt aastaks 2020.

Soosaar peab õigemaks uue kunsti muuseumi jäämist Esplanaadi tänavale, aga selleks on vaja sügiseks läbi raiuda Gordioni sõlm: mis saab omanikule kahjumit tootvast majast ja kuidas saab muuseum seal jätkata, kui omanik oma nõudmise juurde jääb ja renti tahtma hakkab.