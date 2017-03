Via Baltica saab Pärnu külje all uudse ohutuslahenduse

Sel aastal alustab maanteeamet keskpiirdega eraldatud teelõikude rajamist. Siinsetel teedel uudse lahendusega eraldatakse lõiguti vastassuunalised liiklusvood üksteisest jäiga põrkepiirdega. Esimene 2+1 sõidurajale paigaldatud keskpiire tuleb Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele lõigule Nurme sillast Jänesselja ringini.

Need meetmed on otseselt seotud hiljuti vastu võetud rahvusliku liiklusohutusprogrammi eesmärgiga vähendada raskete liiklusõnnetuste hulka.

"Eesmärk on muuta teede liikluskorraldus selliseks, et ära hoida eksimusi möödasõidul või vastassuuna sõidurajale kaldumist ja et eksimuse korral oleksid sellega kaasnevad kahjud võimalikult väikesed," selgitas maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak. "Suure liiklussageduse ja maanteekiiruse korral kaasnevad laupkokkupõrgetega väga sageli rasked tagajärjed. Tiheda liiklusega 1+1 sõiduradadega maantee on kõige ohtlikum maanteeliik ja vigastatutega õnnetuste arv põhimaanteedel eelmisel aastal kasvas."

Ohutu liikluskeskkonna kujundamisel arvestab maanteeamet liikleja eksimisvõimalusega, et vältida tervisekahjustust ja inimelu kaotust siiski, kui liikleja teeb vea või eirab reegleid.

Kuigi varem on keskpiirdeid kasutatud peamiselt 2+2 sõiduradade eraldamiseks, saab kõnealust lahendust kasutada nii 2+1 kui 1+1 sõidurajaga teedel liikluskorralduse parendamiseks.

Võttes kasutusele keskpiirded, loob maanteeamet erilahendused ristmikele, bussipeatustele ja mahasõitudele. Samuti rajatakse hädapeatumist võimaldavad taskud.

Peale selle plaanib amet rajada 1+1 sõiduradadega maanteedel kummipostidega möödasõidukeelualaga katselised lõigud.

Liikluskorralduslikult sarnaneb see keskpiirdega lahendusega, mis välistab möödasõidu teelõigul. Painduvad postid äratavad tähelepanu ja maanteeamet prognoosib, et need aitavad ära hoida keelatud möödasõite.

Painduva kummiposti kaitseomadused ei ole aga samaväärsed keskpiirdega. Samal ajal on selle lahenduse eelis võimalus seisvast (hädapeatunud) sõidukist mööduda ja ristmikud ja mahasõidud ei nõua erilahendusi.

Kummipostide kasutuselevõtuga ennustatakse inimvigastatutega õnnetuste arvu vähenemist kuni 30 protsenti, kuna hoitakse ära kokkupõrked vastassuunas liikujaga.

Maanteeamet hakkab kasutama uudseid liiklusohutust tõstvaid lahendusi. / maanteeamet

Kummiposte on seni kasutatud lühematel lõikudel, näiteks paigaldati need mullu Järva-Jaanis 50meetrisele lõigule sõidu- ja kõnnitee eraldamiseks. Sel aastal pannakse postid Tallinna–Narva maanteel Aaspere–Haljala lõigul sõidutee keskele.

Teelõigud valiti eelneva analüüsi põhjal, lähtudes sõidukite laupkokkupõrgete arvust ja liiklusõnnetuste tõenäosust tõstvatest teguritest nagu suur liiklussagedus ja lauged kurvid.