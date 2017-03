Kohus karistas kasiinoröövlit ammuste kuritegude eest

Süüdistuse kohaselt ähvardas Samuel 2009. aasta oktoobris ja 2010. aasta oktoobris kahe Pärnu kasiino töötajaid relvalaadse esemega ja võttis kassasahtlist sularaha.

Samuel ähvardas 2009. aasta detsembriski Pärnu toidukaupluse kassapidajat, kuid kuritegu jäi lõpule viimata, kuna kassa ei avanenud.

Loetletud kuritegude uurimine lõpetati esialgu asitõendite puuduse tõttu, kuid 2015. aastal saadud uus info võimaldas süüdistatava kohtu ette tuua.

Riiklikku süüdistust esindanud prokurör Marika Salmistu märkis, et tänu kohtuekspertiisi instituudile leiti teist juhtumit uurides infot, mis aitas ammused kuriteod lahendada.

Pärnu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanema Lennart Pulga sõnade kohaselt viisid isiku seotusele kolme kuriteoga nii ülekuulamised kui DNA-analüüsid.

Menetlusteenistuse vanema teatel viis kuritegude menetlemise lõpule sama uurija, kes selle mitu aastat tagasi alustas. "Ta oli vahepeal aastaid lapsehoolduspuhkusel. Tööle naasnud, menetles ta juhtumeid edasi ja positiivne lahend ongi käes," lausus Pulk. Lisades, et kui tekivad informatsioon ja tõendid, võtab politsei alati vanad asjad taas menetlusse.

Pärnu Postimees kirjutas detsembris, et kahtlustuse järgi sisenes toona 25aastane mees 2009. aastal ööl vastu 16. oktoobrit Pärnus Rüütli tänaval kasiinosse, suunas relvataolise eseme üle leti kasiinotöötaja poole ja nõudis raha. Kui ähvardatav oli avanud kassa, hüppas mees üle leti, haaras kaasa 5650 eurot ja lahkus.

Järgmisel kuul sisenes mees maskiga nägu varjates Karusselli tänava kauplusesse ja sundis relvalaadse esemega ähvardades poetöötajat kassat avama. Müüja keeldus. Et kurjategijal endal ei õnnestunud kassat avada, lahkus mees poest ja tegu jäi lõpule viimata.

Peale selle oli esitatud mehele kahtlustus, et ta nõudis 2010. aastal ühel oktoobri varahommikul Suur-Jõe tänaval asuvas kasiinos baarileti taga olnud töötajalt relva moodi esemega ähvardades kassasahtli avamist, ähvardades samal ajal teistki kasiinotöötajat. Seejärel võttis mees vägivalda kasutades kassast 475 eurot ja põgenes.

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri ütles, et see on ilmekas näide olukorrast, kus kurjategija ise on juba oma pääsemises kindel, kuid õiguskaitseasutused ei unusta raskeid kuritegusid. Pidevalt otsitakse uut teavet, püütakse leida seoseid ja mustreid juhtumite vahel. Järjest rohkem võimalusi pakub tehnoloogia," kostis ta.

"Kuritegevus ei tasu end kunagi ära," rõhutas jaoskonna juht.

Karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane viieaastase katseaja jooksul kuritegu toime. Peale selle peab Samuel maksma menetlus- ja ekspertiisikulude katteks ligemale 8000 eurot.