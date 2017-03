Hindriks ja Metsoja teenisid tunnustust

Auhinnad jagati kategooriates aasta idee, aasta tegija, aasta tegu ja aasta läbimurdja.



Tänavu nimetas ITL kaks aasta tegijat: Kaidi Ruusalepp ja Karoli Hindriks. Nad valiti Euroopa start-up`i ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka.



Hindriks on asutanud Jobbaticali platvormi, kus pakutakse eneseteostust tehnoloogiavaldkonna professionaalidele. "Kaht eestlannat, kes riigipiire millekski ei pea, on märgatud mujalgi," ütles ITLi tegevjuht Jüri Jõema.



"Nad oskavad nõudlusele reageerida ja on käivitanud idufirmade turuplatsi, põnevate töökohtade ja professionaalide kohtumispaiga. Ka ITL tahab nad ära märkida ja suurte mõtete teostamisele hoogu juurde anda," rääkis Jõema.



Aasta tegusid valiti sel korral kaks. Ühe tiitlitest teenis riigikogu liikmete algatusgrupp seadusemuudatuse eest, mis vähendab valguskaablite paigalduskulusid. Muudatuse algatasid Tanel Talve, Andres Metsoja, Mihhail Stalnuhhin, Andres Ammas, Henn Põlluaas ja Kristjan Kõljalg.



ITLi tegevjuht selgituse kohaselt loob seaduseks saanud eelnõu eeldused lairibaühenduste viimiseks kodude, ettevõtete ja asutusteni sel moel, et ühiskasutusse võetakse olemasolevad elektripostid ja muu taristu ning paigaldatakse nende külge sidevõrguelemendid.



Teise aasta teo tiitli pälvis Vali-IT programmi ellukutsumise eest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.



Aasta läbimurdja tiitli teenis Skeleton Technologies OÜ ja aasta ideeks valiti paberivaba logistika.