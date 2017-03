Kandela Õuna nimi sai viimastel kuudel tuntumaks seoses tüliga Sauga vallas, kus Pärnu-lähedaste külade elanikud soovivad suvepealinnaga liituda, ent neid ei võeta kuulda. Eelkõige on ta aga ema, teadlane ja tavapäratult emotsionaalne inimene, kes ei häbene tunda valu abielu purunemise pärast. Õun tunnistab, et on raskel ajal nutnud, muretseb oma laste liigse nutiseadmete lembuse pärast ja fännab matemaatikat.