Päästeameti peadirektori käskkirjaga kehtib siseveekogudel alates tänasest üle-eestiline jäälemineku keeld. Päästeamet tuletab meelde, et seoses kevade ja soojade ilmade tulekuga on siseveekogude jää muutunud väga hapraks, seega on jääl liikuda eluohtlik.