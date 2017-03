Kade kolleeg varastas Londoni moenädalal pärnaka kingad

“Minu juurde astus kena paar ja kutsus mind oma agentuuri. Üsna pea tegime esimesed pildid ja juba pool aastat hiljem läksin modellireisile Pariisi,” räägib neiu. Anette Maria Eelmäe emaagentuur on Eestis tegutsev Luvmodels, kuid peale koduriigi on noor modell tuntust kogunud mujal maailmas.

Anette Maria eredaim mälestus pärineb Pariisi moenädalast, kus neidis viimasel päeval Chaneli show’s laval kõndis. “Kogemus selle moelegendiga oli võrratu: casting (modelliotsing, toim), proovimeik, rõivaproov, isiklik kohtumine prestiižse moelooja Karl Lagerfeldiga. Mäletan, et kui agentuur mulle teatas, et olen Chaneli show’sse kinnitatud, jooksin pidžaamas otse Pariisi tänavale ja kiljusin õnnest,” meenutab modell.

/ Stradivarius, agentuur Uno Models

Huvitavaid juhtumeid tulevat moemaailmas ette üsna palju. “Elu esimesel show’l Londoni moenädalal anti modellidele jalga üüratult kõrged ja ebamugavad kontskingad, millega oli raske isegi seista, rääkimata kõndimisest. Pärast proovikõndi tuli disainer minu juurde ja ütles, et kuna mina olevat ainuke, kes nende kingadega kaunilt kõndida suudab, avan ma kogu show. Et natuke puhata, võtsin korraks kingad jalast. Kui enne lavaleminekut läksin neid uuesti jalga panema, oli minu kingapaar vahetatud kaks numbrit suuremate jalanõude vastu,” meenutab Anette Maria paanikat. “Õnneks hakkas meeskond kohe mu jalavarje otsima ja show’ ajaks sain õiges suuruses kingad tagasi. Hiljem selgus, et keegi kaasmodellidest oli kingad kadedusest salaja ära vahetanud.”

Pärnu neiule on oluline paista naturaalne ja nooruslik. “Asjatundjad on öelnud, et mul on täpselt selline nina, mis fotograafidele meeldib, ja eriline lõuajoon, põsesarnad, armas naeratus,” nimetab Anette Maria enda trumpe.

Modelli päev algab tihti väga vara. “Kõige varasem kokkusaamine on mul olnud 4.30, siis jäi öö ikka sootuks vahele,” nendib Anette Maria. Pärnu neiule meeldivad kõige rohkem show’d. “See tunne, kui olen laval ja publik on minu ümber, annab mõnusa adrenaliinilaksu, mida pildistamisel kätte ei saa,” kinnitab ta. “Kibelen alati lavale. Eks see modellindus ole ju heas mõttes edevusega seotud. Küllap on siin mängus geenid, sest vanaisa- vanaema olid mul näitlejad ja isa on ka, väiksena tahtsin samuti väga näitlejaks saada.”

/ Fotograaf Susi Belianska, agentuur Women

Casting’ute päevad väsitavad Anette Maria jutu järgi kõige rohkem. “Moenädala ajal on casting’uid isegi üle 15,” mainib ta. Sel perioodil tuleb palju ringi sõita, eri disaineritega kohtuda ja sageli pikalt järjekordades oodata, kuna modelle on palju. “Istud seal casting’ul oma kolm tundi ja kui sinu kord lõpuks tuleb, tehakse paar pilti, küsitakse nime, vanust, agentuuri, ja juba võetaksegi järgmine modell ette. Katsu siis kõigi nende ilusate naiste keskel oma sarmiga välja paista!”

/ Ajakiri Marie Claire, Women Managementi agentuur

Kaunitari sõnutsi tuleb vormis püsimiseks öösel hästi välja puhata, juua palju vett, süüa korralikku toitainerikast toitu ja parasjagu liikuda. “Õnneks on mul head geenid ja kaaluga pole kunagi probleeme olnud. Modellimõõdud on päris ranged, kuid sellepärast pole ma end kunagi näljutanud. Aga on olnud perioode, mil olen pidanud oma toitumist jälgima ja rohkem trenni tegema,” räägib Anette Maria. Samuti lõõgastavad vaimu ja aitavad vormis püsida jalutamine, saun, massaaž, päike, hea muusika, lähedastega suhtlemine.

/ Fotograaf Squiz Hamilton

Kuigi agentuurid on väljendanud soovi, et Anette Maria Eelmäe pühenduks täielikult modellikutsele, on neiu lähim eesmärk gümnaasiumi lõpetamine. “Mul on veel nii vähe jäänud, et imelik oleks praegu kool pooleli jätta,” põhjendab kaunitar. Eelmäe unistab Valentino show’l üles astumisest. “Valentino moemaja kleidid on imekaunid ja nende show’d alati väga maagilised,” selgitab ta. Lisades, et põhiline on siiski elukogemust juurde saada, eri paikade ja inimestega tutvuda ja isiksusena areneda.