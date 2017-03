Pildid: Vabaerakond läheb valimistele Ühtse Pärnuga

"Kuna sotsid otsustasid minna oma nimekirjaga, siis kõnelused maavanemaga lõppesid, kuid linnapeaga oli pikem jutt ning otsustasime, et Vabaerakonna liikmed, kes soovivad kandideerida, saavad seda teha valimisliidus Ühtne Pärnu. See on tugev valimisliit, selles löövad kaasa nii inimesed Toomas Kivimägi valimisliidust, Isamaa ja Res Publica Liidust kui Reformierakonnast," rääkis Rähn.

Neile, kes soovivad oma kandideerimise üle Ühtses Pärnus linnapeaga isiklikult rääkida, jagati Romek Kosenkraniuse mobiilinumbrit.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel kordas kohalolijaile üle, et see on erakonna otsus lüüa valimistel kaasa valimisliitudes ja mitte minna oma nimekirjadega. Samuti ei osale kohalikel valimistel Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed.

Herkel lisas, et kui Pärnus on partneriks Ühtne Pärnu, siis Tallinnas valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, Tartus Vabakund, Saaremaal valimisliit Saarlane ja liitlaste otsimine jätkub.