Pärnumaa puitmajatootja nimetati aasta tegijaks

Kolleegid tunnustasid Gustavsoni Eesti puitmajaklastri projekti raames elluviidava sertifitseerimisprotsessi eestvedamine eest.

Gustavsoni sõnutsi on sertifitseerimisprotsess ja selle käigus saadavad CE ja ETA sertifikaadid ettevõtete jaoks väga olulised, löömaks välisturul läbi ja püsimaks seal konkurentsis. "Puitmaju eksportivate ettevõtete projekt andis selle elluviimiseks väga hea baasi, sest eraldi on sertifikaatide taotlemine kallis ja energiamahukas ettevõtmine," märkis Gustavson. "Ühiselt tegutsedes on võimalik jaotada kulusid ja saada parem hinnapakkumine."

Tunnustuse saamine tuli Gustavsonile üllatusena. Ta toonitas seda vastu võttes, et kindlasti ei kuulu auhind ainult talle, vaid kõigile sertifitseerimistegevusega ühinenud ettevõtetele.

"Suur töö on veel ees ja mõneti võib sellist tunnustust pidada avansiks selle eest, mis kõik tuleb veel ära teha," lausus Gustavson. "Loodan, et jõuame sellega edukalt lõpuni ja et kõik osalejad saavad oma sertifikaadid kätte."

Eesti puitmajaliit andis tänavu aasta tegija tiitli välja kuuendat korda. Selle annab puitmajaliit inimesele, kes on olnud puitmajasektoris silmapaistev tegija, kes peale oma ettevõtte vedamise on panustanud energiat, aega ja ideid liidu ja sekori arengusse.

Eesti puitmajaliidu asutasid 1999. aastal 17 puitmaju tootvat ettevõtet. Praegu kuulub liitu 47 ettevõtet. Need on element- ja ruumelementmajade, käsitöö- ja masinpalkmajade ja aiamajade tootjad, samuti toetavad liikmed eri muudest valdkondadest.

Eesti puitmajaliit on 2010. aastal Euroopa Regionaalarengu fondi toel tööd alustanud Eesti puitmajaklastri katusorganisatsioon ja eestvedaja. Klastri peamine tegevus on Eesti puitmajatootjate rahvusvahelist konkurentsivõime parandamine, ettevõtete lisandväärtuse kasvatamine ja ekspordikäibe suurendamine.