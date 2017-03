Ülejõe põhikooli lapsed kohtusid Suure Papaga

Aulasse kogunenud publik ei teadnud alguses, kes nende ette astub. Õpilased püüdsid räppari lapsepõlvepildi järgi aimata, kellega tegemist võiks olla, kuid keegi õigesti ei pakkunud. Alles aulas kõlanud laulude järgi arvati ära, et nende ette astub Arop.

Vestlusringis intervjueerisid muusikut Maarja ja Sigrid, küsimusi koguti 7. klassi õpilastelt ja hiljem sai publik Suurt Papat otse küsitleda. Üritust saatis enneolematu vaikus saalis. See annab alust arvata, et räppar läks noortele hästi peale.

Millised on sinu arvates toredad ja normaalsed tüdrukud/poisid?

Tüdrukud, kes jäävad endale kindlaks, kes ei lähe suva trendidega kaasa ega mõtle, et nad on lahedad nagu mingid Kardashianid. Cool`id kutid – arvan, et nendega on samamoodi nagu neiudega. Oluline on jääda ikka iseendaks.

Mis on Eesti suurimad probleemid?

Võib-olla superstaar-poliitikud. Nad ei näe kunagi enda ninast kaugemale, kogu aeg keerutavad ja veiderdavad. Kui te räägite, et Eestis on superstaarid tähtsad, siis tegelikult ei ole. Eesti ainukesed superstaarid on poliitikud ja need klounid on reaalselt iga päev telekas. Arvan, et probleem võibki olla see, et nad ei tee midagi.

Mis sinu meelest Beebilõustaga juhtus, et ta nii enesehävituslikult käitus?

Andrus (Elbing, toim) on suhteliselt raske tee läbi käinud, talle avaldati sotsiaalset survet igalt poolt ja kogu aeg. Tegelikult jumala tore inimene, hea ja suure südamega, aga tal jooksis juhe kokku. Ta ei suutnud enam tegelda selle sotsiaalmaailma võrgustikuga.

Sellel ajal ei olnud tal võib-olla kõrval sõpra või muud tuge. Ta tegi selle otsuse ja läks meelega endisesse maailma tagasi. Arvan, et ta murdus surve all, mis talle pandi. Mina olen tema sõber ega tagane kunagi sellest, et Andrus on hea inimene. Ma ei tea, mis deemonitega ta võitles, aga ma loodan, et ta võitis nad.

Kas usud jumalat, UFOsid, vaime?

Jumalat ma otseselt ei usu, aga usun mingisse kõrgemasse võimu. Vaimude kohta on mul oma teooria. Inimesed surevad, kõik on üks energia ja need asjad, mida inimesed näevad, ongi energiate kokkupõrge.

See, kes UFOsi ei usu, on natuke loll, sest camoon: me oleme universumis nagu liivatera, me ei saa ainsad olla.

Kes on su iidol?

Kindlasti minu ema, sest tema on see, kes on mind alati aidanud ja teinud meie jaoks palju.

Missugused on sinu suhted politseiga?

Ma ei suhtle politseiga.

Milline on su unistuste kodu?

Selline hästi suur, kus elaks terve mu perekond. Ma ei peaks pereliikmeid kogu aeg nägema, aga nad oleks mul olemas. Kõigil oleks seal kas või oma majaosa.

Kuidas tulevad su lood?

Kõik tuleb elust enesest. Kui tunnen viha või midagi muud, siis selle põhjal kirjutangi. Arvan, et inimesed, kes midagi ei tunne, ei saagi usutavaid asju kirjutada.

Millal alustasid räppimisega?

Umbes 13aastaselt. Aga juba 3. klassis esitasin klassiõhtul sõbraga enda kirjutatud räpi.

Mida teha, kui koolis kiusatakse? Kuidas käituda?

Kui keegi ei näe, pange vastu! Okei, ärge ikka nii tehke, tuleb lihtsalt kaasa naerda. Näiteks, kui keegi ütleb: "Vaata, milline pluus sul on!", vastad: "Hahaa, jaa, koid närisid ära." Ta ei oska reageerida ja tõmbab tagasi.