Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles ühes “Aktuaalses kaameras” välja, et enamik Keskerakonna ministreid kandideerib kohalikel valimistel. Kuna kahe tooli eelnõu vastu hääletasid nii Keskerakond, Vabaerakond kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), paneb Aabi väljaöeldu kurvastama. Vabaerakond on kindlal seisukohal, et meie riigikogu liikmed kohalikel valimistel peibutuspardiks ei lähe.