Sindi vabriku varingu tekitas katkine katus

Sindi vana vabriku seinavaringut käisid eile oma silmaga üle vaatamas muinsuskaitseameti insener-konsultant Virgo Eiche, Pärnumaa vaneminspektor Nele Rent ja hoone omaniku Tolaram Investeeringute ASi esindaja. Konserveerimistööde kava valmib paari nädalaga.

“Katus on pikka aega läbi jooksnud, mistõttu seinad on märgunud nii seest kui vahelt. Külmatsüklid on kandekonstruktsiooni oluliselt lõhkunud ja nõrgestanud ja sellest see varing,” seletas Rent.

Umbes kahe nädala jooksul koostab muinsuskaitseinsener konserveerimistööde kava hädavajalikest töödest ja eesmärk on saada hoone karp kinni. Sein tuleb üles laduda ja sissekukkunud katuseosa taastada.

Kui omanik ei ole seni hooldusesse panustanud, siis nüüd tuleb tal remonti panustada. Nele Rent

“Vaatasime üle ülejäänud hooneosagi, seal jookseb katus läbi ja võib veel varinguid juhtuda. Omanik peab hoolitsema selle eest, et ülejäänud katus vettpidavaks teha,” tõdes Rent.

Riia töösturi Johann Christoph Wöhrmanni 1842. aastal rajatud Sindi tekstiilivabrik oli Liivimaa kubermangu suurim tööstusettevõte.

Tootmiseks kõlbmatud vana vabriku ajaloolised hooned jäävad Tolarami kinnistule.

Seadusest tulenevalt on omanikul mälestise korrashoiu ja vajadusel remondi kohustus.

“See on õnnetus sellepärast, et Sindi vabrik on sintlaste identiteedi osa. Eks need hooned ole aastaid olnud hooldamata ja tasapisi hakkavad sellepärast järele andma, aga kui omanik ei ole seni hooldusesse panustanud, siis nüüd tuleb tal remonti panustada,” möönis Rent.