Pärnu bussijaama ehitaja vahetatakse välja

“Saatsime Evikole lepingu allkirjastamiseks 9. märtsil, kuid nad ei allkirjastanud seda,” nentis Kärpuk. “Misjärel tunnistas ühistranspordikeskuse hankekomisjon edukaks paremuselt järgmise pakkumise, mille tegi Eston Ehitus.”

Kärpuki sõnutsi loodetakse ehitusleping Eston Ehitusega allkirjastada aprillis, misjärel antakse firmale üle ehitusala Pärnu praeguses bussijaamas ja terminali ehitus võib alata.

Eston Ehituse pakkumine on Eviko omast 151 000 eurot kallim, kuid Kärpuki kinnitust mööda ehituse pealt kokku hoidma ei hakata, küll võidakse otsida odavamaid viise hoone inventariga varustamisel.

“Pärnu bussijaam kesklinnas on sedavõrd väljapaistev ehitis, et maja kerkib sellisena, nagu arhitektid on selle projekteerinud,” lubas Kärpuk.

Eile koos olnud maakonna ühistranspordikomisjon, mis on ühistranspordikeskuse juhtorgan, leidis, et Eviko käitumine vajab kohtulikku hinnangut. Selgitamaks, kas ehitushankest loobumine viimasel minutil tõi tellijale rahalist kahju, mis nõuab hüvitamist.

Eviko põhjendas oma taganemist ehituslepingu sõlmimisest “objektiivsete põhjustega”, lisades, et “sellega ei kaasne Evikole koormavaid kohustusi Pärnumaa ühistranspordikeskuse ees”.

Kärpuk märkis, et võib ainult oletada, millistest objektiivsetest põhjustest juttu on, mistap ei hakka spekuleerima neid oletusi jagades.

Eviko juhatajalt Kaimo Sepalt, nõukogu esimehelt Rein Murumäelt ega firma ehitusjuhilt Andres Nurgalt ei õnnestunud Pärnu Postimehel eile lehe trükkimineku ajaks äraütlemise põhjuste kohta telefonitsi selgitust saada.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja hinnangul kaotati Eviko äraütlemise pärast kaks–kolm nädalat.

Pärnu bussijaama ehitus läheb maksma 2,18 miljonit eurot koos projekti, liitumiste ja sisseseadega. Ettevõtluse arendamise sihtasutus katab sellest 784 000 eurot, ehitust toetavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja Pärnumaa omavalitsused. Puudujääva miljoni võtab ühistranspordikeskus laenu, mis loodetakse tagasi teenida terminali kavandatavatelt rendipindadelt nagu kulleriteenus, kiosk ja kohvik.