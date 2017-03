Plahvatus ja tulekahju röövisid kultuuritempli

Põlenud klubihoone naabruses elav Ruusmann ärkas öösel korteris korisema hakanud veetorude peale ja nägi õues siniseid tulesid vilkumas.

“Vaatasin aknast välja ja algul ei saanud arugi, mis toimub. Et torud tegid häält, taipasin, et võetakse vett, ja klubi poolt ei tule mitte auru, vaid suitsu, ja maja põleb,” rääkis Ruusmann.

Kohaliku klubi juures valitsesid sellal ärevad ajad. Veidi peale kella 2 oli plahvatanud kultuurikeskuse katlamajas masuudiga köetav katel, tuld võtsid kõrval olnud kütusemahutid ja klubihoone katus.

Kilingi-Nõmme klubis käib koos üle 150 inimese

Kohale kihutasid Kilingi-Nõmme, Pärnu, Häädemeeste ja Abja-Paluoja kutselised ning Tali ja Mõisaküla vabatahtlikud päästjad. Kui esimesed päästjad kohale jõudsid, oli tuli katusel levinud 300 ruutmeetrile.

Päästjad avasid kustutustööde käigus katuse kogu saali peal. Et klubi katus on betoonist ja hoonete vahel tuletõkkesein, tuli saali ei levinud, kuid ruum sai vee- ja suitsukahjustusi.

Päästjad aitasid tilkuvast saalist hoone teise tiiba fuajeesse, mis jäi tulest puutumata, viia heliseadmed, toolid ja klaveri.

Kustutustöödel sai kergelt viga üks päästjaist, kes pärast tervisekontrolli jätkas tööd.

Tulekahju lokaliseeriti kella viieks ja likvideeriti kella poole seitsmeks.

Varahommikul korraldasid klubi juhataja ja Saarde valla juhid tule ja vee eest päästetud vara kolimist ja esmaseid koristustöid.

Juba õige pea oli leitud buss, mis sõidutas saalis niiskust saanud toolid Tihemetsa spordihoonesse kuivama. Klaverilegi oli koht kohalikus muusikakoolis valmis vaadatud, kuid väikese arupidamise järel jõuti järeldusele, et liiga sooja ja kuiva kohta ei tasu vett saanud muusikariista siiski kolida. “Paneme talle esialgu kile peale, juhuks kui laest peaks vett tulema, aga jätame siia kuivama,” arvas Kilingi-Nõmme klubi juht Piia Kajando.

Kiiresti vajasid veel lahendamist majas elektri taastamine, puhurite muretsemine ja prügikonteineri tellimine, et koristada maja ümbert põlengupraht.

Miks katel plahvatas, pole veel teada. “Päästeteenistuse eksperdid peavad katlaruumi üle vaatama, samuti tuleb majale teha ehitusekspertiis, sest plahvatusest tekkisid katlaruumi seintesse praod,” seletas Saarde vallavanem Andres Annast.

Et hoone oli kindlustatud, peaks kahju korvama kindlustusselts.

Mis ajaks maja taastatakse, ei osanud Annast öelda. “Loodan, et järgmisel talvehooajal saab siin taas tööd teha,” lausus ta.

Kajando andmeil tegutseb Kilingi-Nõmme klubis 140 taidlejat, 11 ringijuhendajat ja viis töölist. Nüüd tuleb juhataja sõnutsi hakata vaatama, kuidas klubisse kavandatud üritused korraldatud saab ja kuhu kolida huviringid.

Annasti kinnitusel võtsid naabervalladki hommikul põlengust kuuldes ühendust ja pakkusid oma abi. “Tänan kõiki abipakkujaid, kuid usun, et saame siin oma jõududega hakkama,” avaldas ta lootust. “Saarde on suur vald, meil on päevakeskus ja koolimaja, Tihemetsas on spordihoone, Talil seltsimaja, kuhu ringid ajutiselt kolida ja kus üritusi korraldada.”

Ele-Tiiu Ruusmanngi loodab, et toredad kontserdid ja neljapäevane Margit Schmidti eakate võimlemisring ei kao kohalikust kultuurielust. “Küll me hakkama saama,” oli ta kindel.