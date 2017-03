Eesti on demokraatlik vabariik ja vähemalt need Eesti Vabariigi kodanikud, kes meie omariikluse taastamise ajal juba täiskasvanud olid, mäletavad, millise tundega andsime hääle omariikluse taastamise toetuseks. Olen seda erilist perioodi nimetanud vaimse ja poliitilise ekstaasi ajaks, kus me, eestlased, olime ehk kõige optimistlikum rahvas Euroopas.