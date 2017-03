Numbrid näitavad: haiglast võis kaduda üle 100 000 euro

2012. aasta 2. märtsil istus Pärnu haigla tollane majandusosakonna juhataja oma vahetu juhi kabinetis, et kirjutada alla lahkumisavaldusele. “Avaldust ei kirjutanud ma sugugi omal soovil,” räägib eelmine osakonna juht nüüd.

Puudujääk vs. täpne kahju

Ajakirjandus on avaldanud, et päev enne töötaja lahkumist toimus Pärnu haigla laoruumis inventuur ja avastati 28 000eurone puudujääk. Osakonna eksjuhataja väitis Pärnu Postimehele, et kuna kontroll tuli poole päeva pealt, ei jõudnud ta kõiki asju ära vormistada, kinnitades siiani, et omastamist pole olnudki.

Ma ei tea, kuidas mul õnnestus selline puudujääk tekitada sentigi teenimata. Omaaegne osakonna juhataja

Näiteks küsimusele, kuidas kunagine osakonna juhataja selgitab seda, et täis lattu tooteid juurde telliti, vastas ta: “Ju ei jõudnud eelmisi tooteid maha kanda, mul oli liiga palju kohustusi.”

Praegu on sama haiglatöötaja koristaja, kes elab sotsiaalkorteris. Oma väitel on tal kaelas olnud võladki. Sellest tulenevalt vandus ta, käsi südamel, et tema pole juhtunust kasu saanud. “Ma ei tea, kuidas mul õnnestus selline puudujääk tekitada sentigi teenimata,” lausus ta.

Ometi kadus haiglast raha. Seda näitavad haigla kulutused majandusmaterjalidele, mis just pärast kõnealuse töötaja lahkumist järsult kukkusid. Majandusosakonna juhataja töötas haiglas üle kümne aasta ja selle aja vältel ei toimunud ühtki erakorralist inventuuri. Kulutusi saab avaliku info põhjal kontrollida alles 2008. aastast.

Hankelepingud näitavad, et pärast varguse avastamist hakkas haigla ainuüksi kilekottide pealt ligemale 25 000 eurot aastas kokku hoidma. See teeb nelja aasta peale umbes 100 000 eurot säästu.

Kilekotte tootva Pack Holding OÜ tegevdirektor Andres Juul märkis, et kile hinnatase on püsinud aastaid sama ja kui Pärnu haigla vajadus kottide järele oli enne 2012. aastat samasugune, ei anna sellist hinnavahet millegagi selgitada.

Siinkirjutaja küsis Pärnu haiglalt, kas juristid, kes leidsid, et 28 000eurone lao puudujääk tuleb maha vaikida, arvestasid tõigaga, et politseile teatamise korral võinuks seadusesilmad avastada hoopis puudujäägist märksa suurema kahju. Sellele vastas haigla pressiesindaja Eda Amur, et juristid seda ei kaalunud.

“Haigla kulude analüüsimisel on jõutud teiega samale järeldusele: aastate jooksul on majandusmaterjalide kulu tõesti langenud. Kuid ainult puudujäägiga ei saa põhjuslikku seost luua, sest kulude vähenemist on põhjustanud näiteks töökorralduslikud muudatused,” väitis Amur. Samuti tõi ta esile, et hankelepingudki on igal aastal veidi erinevad ja see võib eelarvesse tuua erinevusi. Haigla usub, et kulusid õnnestus mitu korda vähendada tavapäraste muudatustega haigla töökorralduses.

Siinkohal tasub märkida, et õendus- ja hoolduskeskus ning haigla Ristiku peahoone uus osa avati vastavalt 2012. ja 2013. aastal ja haigla kasvas ligemale neljandiku võrra. Samuti on näha hankedokumentidest, kuidas paberrätikute ja WC-paberi kvaliteedinõuded on ajaga paranenud. Kulud pidanuks siinkohal hoopis kasvama.

Välja tehtud peod

Vahetult enne omastamise avastamist ostis haigla mainitud tooteid peamiselt ühelt ettevõttelt: Laverna Puhastustööde OÜ-lt.