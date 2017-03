VIDEOD JA GALERII: "Boyband": piilume kulisside taha, sõna otseses mõttes

"Boybandi" esietendus Endlas 2012. aastal ja nüüdseks on selle muusikali eesriie langenud 99 korda.

Lava kerkib 45 minutiga

Laupäeva hommikul laiutavad Endla suure saali laval veel reedese "Peaaegu armastuse" rekvisiidid. Kella kümne paiku asuvad ametisse lavatöölised ja saalist kostab trellide urinat ja haamrilööke.

Mehed seavad üles kolossaalse metallehitise, mille tassivad jupikaupa välja pealtnäha piiritust laoruumist. Lavameister Kaido Päästeli juhatusel vinnavad vilunud töölised paika taustamustrid, kasutades püüne kõrval paiknevat nöörirägastikku. Aeg-ajalt ripuvad ähvardavalt lae kohal rasked metalldetailid ja taustajõud peab une pealt teadma, millisest nöörist tõmmates miski liigub.

Nii panevad mehed umbes 45 minutiga kokku suurtest kontserdilavadest inspireeritud konstruktsiooni, mis vaataja kujutlusvõime abil muundub ühtaegu nii maailmakuulsaks Wembley staadioniks kui tavalise korterelamu rõduks.

Hindamatu taustajõud

Kell 15 leiab teatrimajja tee üks õhtu tähtsamatest isikutest: kostümeerija Airin Vaarmann. Ta on laost valmis otsinud õiged rõivad ja jalutab teatrimajas, riputades iga eseme õigele kohale.

Vaarmann otsib välja nimega tähistatud pappkastid. Iga mehe ja naise kätte peavad jõudma õiges suuruses peakatted. Ei taha ju keegi, et kaabu tantsu käigus peast lendab.

Rõivaid vahetavad näitlejad etenduse ajal vahetpidamata, mistõttu vajalike esemete arv küünib kõvasti üle 100. Osatäitjad tormavad muudkui lavalt maha ja püünele tagasi, eest tuleb korjata iga tarbetu ese ja valmis seada järgmisena tarvilikud asjad.

Kella 16 paiku asuvad tööle grimeerijad. "Boybandi" eel saavad kiilaspäistest eesti meestest kuldse juuksepahmaka ja kütkestavate silmadega hurmurid.

"Teeme nüüd Koidu ka ilusaks," naerab grimmikunstnik, kui laulja Koit Toome toolile maandub: selle mehe puhul on loodus pool tööd ära teinud.

Isegi etenduse kestel ootab meigikunstnik, kamm käes, lava taga. Mürgeldamise käigus sassi läinud soengud tuleb hingetõmbeajal korda teha.

Tantsijate kolmas põlvkond

Tantsijad on etenduse päeval trupi ühed varasemad tulijad. Pea kõik tantsijad on aastatega vahetunud, sest neiud lõpetavad Pärnus kooli ja asuvad mujale elama. Tüdrukutest on muusikalis algusest peale kaasa teinud vaid Sandra Põld, kes omal ajal valiti "Boybandi" prooviesinemiste kaudu. Nüüd on olnud tema kohustus uued tüdrukud truppi valida ja Märt Agu paika pandud koreograafia neile selgeks õpetada.

"Siin oleks pidanud veidi teine kuju olema. Sina oleks pidanud olema siin ja sina siin," selgitab Põld ja proovis tekib kerge ärevus, mis on tingitud pikast esinemispausist.

Siiski säilitab lihasmälu usaldusväärsuse: etenduse ajal õnnestub kõik suurepäraselt.

Näitlejate hingetuks võttev õhtu

Peagi jõuab teatrimajja esimene peaosaline: Koit Toome, kes pikast esinejakogemusest hoolimata silmanähtavalt elevil. Ta teatab, et täna tuleb teda vaatama bussitäis tuttavaid.

See on tegelikult tööpäev nagu iga teine, kuid kuskil ajusopis vasardab: "Eelviimane etendus!".

Kõhklus on paratamatu, olgu seljataga kas või 98 ülesastumist. Vahepeal pole tehtud proove, mis iga liigutuse, laulusõna ja dialoogi kinnitaks, need tuleb nüüd mälust leida. "Närv on ikka sees," kinnitab näitleja Tambet Seling.