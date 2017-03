Pärnu-Jaagupi kiirabi on sunnitud kolima algkooli

Pärnu-Jaagupi kiirabi on aastakümneid ühe koha peal püsinud, kuid peagi lõpeb rendileping ja Pärnu haigla peab kohalikule kiirabibrigaadile uue katuse pea kohale otsima.

Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu lõpetab 1. aprillil rendilepingu Pärnu haiglaga ja see tähendab, et kohalik kiirabibrigaad on sunnitud majast välja kolima.